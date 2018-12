Gemeinsam an einem Dokument : Googles G-Suite ohne Konto mitnutzen

Bisher brauchte man ein Google-Konto, um in der App G-Suite an einer Datei mitarbeiten zu können. Das will Google nun ändern und die Nutzung auch für eingeladene Gastnutzer öffnen.

27. Dezember 2018, 12:00 Uhr

Google will die gemeinsame Arbeit an Dokumenten in der professionellen Online-Office-App G-Suite erleichtern. Nutzer ohne Google-Konto sollen auf Einladung an Textdokumenten (Docs), Tabellen (Sheets) oder Präsentationen (Slides) mitarbeiten können.

Mit der Einladung erhält der Gastnutzer einen persönlichen PIN-Code zur Anmeldung bei G-Suite. Noch läuft die Gastnutzung im Beta-Test. Google will nach eigenen Angaben vorrangig Administratoren von Unternehmen zum Ausprobieren gewinnen, da Firmen häufig mit wechselnden Verkäufern, Partnern, Vertragsnehmern und Kunden zu tun haben.

Darüber, ob die Einladungs-Funktion per PIN später vielleicht auch für das kostenlose Privatnutzer-Angebot Google Docs, Tabellen und Präsentationen verfügbar sein wird, machte das Unternehmen zunächst keine Angaben.