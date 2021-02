Schluss mit blutigen Opfern : In „Gods will fall“ kämpft man gegen die Götter

„Die Götter müssen verrückt sein“, denken sich die Bewohner der Menschenwelt zur Zeit der alten Kelten. Sie verlangen nämlich immer mehr blutige Opfergaben für, ja, für was denn eigentlich? Also auf in den Kampf.

Berlin | Vom Konzept des gnädigen Gottes ist die Welt von „Gods will fall“ weit entfernt. Die höheren Wesen lassen ihre menschlichen Untertanen hungern und wehe, die angebotenen Opfer sind den übellaunigen Götzen mal nicht ausreichend. Dann lassen sie nichts als...

