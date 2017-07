Informativ und vielseitig : Interaktives Periodensystem der Elemente auf «ptable.com»

vergrößern 1 von 1 Foto: ptable.com 1 von 1

Vielen ist es in der Schule als große Leinwand im Chemieunterricht begegnet: das Periodensystem der Elemente. Es listet alle bislang bekannte Elemente auf und zeigt ihre Eigenschaften.

Auf « ptable.com » gibt es eine praktische interaktive Version des Periodensystems, in der Nutzer viele weitere Informationen finden können. So ist etwa jedes Element mit dem entsprechenden «Wikipedia»-Artikel verlinkt. Dazu kann man über einen Regler die Temperatur einstellen und so die Veränderung der Aggregatzustände beobachten.

Die Seite ist größtenteils auf Deutsch übersetzt. Zusätzlich kann man sich etwa Orbitale und Isotope anzeigen lassen, außerdem gibt es umfängliche Informationen zu möglichen Verbindungen der Elemente. Die Webseite ist kostenlos zugänglich, Werbebanner lassen sich mit einem Klick entfernen.

ptable.com

von dpa

erstellt am 13.Jul.2017 | 04:14 Uhr