«Yoshi's Crafted World» : Mit Marios Dino-Freund in eine verkehrte Welt

Sympathieträger Yoshi aus dem Mario-Universum kommt im neuen «Yoshi's Crafted World» endlich mal selbst groß raus. Der kleine Dino ist hier Star in einem ganz besonderen Jump'n'run.

von dpa

25. März 2019, 14:34 Uhr

Dino Yoshi ist zwar Marios guter Freund, aber irgendwie auch immer nur Erfüllungsgehilfe. In «Yoshi's Crafted World» darf er endlich mal wieder der Star sein.

Der exklusiv für Nintendo Switch erscheinende Titel wäre ein klassisches 2D-Jump’n’Run, gäbe es da nicht diese geniale Idee der Entwickler. So lassen sich die einzelnen Level selbstverständlich linear auf dem eigentlich vorgesehenen Weg bewältigen. Aber es gibt auch die verborgenen Pfade, die eine Menge weiterer Überraschungen parat halten.

Jedes Level hat so seine zwei Seiten – eine Vorder- und eine Rückseite. Per Knopfdruck wird die Welt auf links gedreht, und schon eröffnet sich eine ganz andere Perspektive.

Besonders viel Spaß macht es, mit Freunden die Herausforderungen gemeinsam zu bestehen. Der Name des Spiels ist dabei Programm: Die Welt besteht aus Papier, Pappe und Kleber. Es darf also gebastelt werden, was das Zeug hält. Dafür hält man Ausschau nach allem, was nicht niet- und nagelfest ist. Feinde schnappt Yoshi in bewährte Manier mit seiner klebrigen Zunge und spuckt sie als Ei wieder aus.

«Yoshi‘s Crafted World» gibt es ab Ende März für rund 60 Euro. Die Altersfreigabe liegt bei sechs Jahren.