Remake des Strategiespiels : Neues «Age of Empires» verschiebt sich auf Anfang 2018

vergrößern 1 von 1 Foto: Microsoft 1 von 1

von dpa

erstellt am 24.Okt.2017 | 15:06 Uhr

Die Wiederauflage von «Age of Empires» hat sich verschoben. Wie die Entwickler in einem Blogeintrag mitteilten, wird «Age of Empires: Definitive Edition» erst Anfang 2018 erscheinen.

Man wolle sich mehr Zeit nehmen, die Spielmechanik des Klassikers an moderne Gewohnheiten anzupassen. Für diesen Zweck sollen weitere Spieler zum Ausprobieren der Vorabversion des Echtzeitstrategiespiels eingeladen werden.

Das erste «Age of Empires» erschien 1997. Spieler begleiten hier ein gewähltes Volk von der Frühzeit bis in die Antike. Einige der mehr als zehn Ausgaben der Serie sind auch im Mittelalter oder mythologischen Rahmenhandlungen angesiedelt.

Blogeintrag der Entwickler (Englisch)