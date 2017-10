Hohe Systemvoraussetzungen : Neues «Wolfenstein»: Rechenhungrig und ohne Nazi-Symbole

vergrößern 1 von 1 Foto: Bethesda 1 von 1

erstellt am 24.Okt.2017 | 14:52 Uhr

Für das am 27. Oktober erscheinende «Wolfenstein II: The New Colossus» brauchen PC-Spieler 16 Gigabyte Arbeitsspeicher und eine aktuelle Grafikkarte.

In einem Blogeintrag empfehlen die Entwickler für flüssiges Spiel einen Core-i7-4470-Prozessor oder neuer, AMD-Nutzer brauchen den FX-9370 oder besser. Als Grafikkarte sollte eine GTX 1060 von Nvidia mit 6 Gigabyte (GB) Videospeicher verbaut sein oder AMDs Radeon RX 470 (4 GB). Ansonsten brauchen Spieler noch 16 GB Arbeitsspeicher, 55 GB Festplattenspeicher und die 64-Bit-Version von Windows 7, 8.1 oder 10.

Für High-End-Gamer interessant: «Wolfenstein II: The New Colossus» hat nach oben hin keine Bildratenbegrenzung. Das Spiel unterstützt außerdem eine Vielzahl von Bildschirm-Formaten, darunter alles vom klassischen 4:3 bis hin zu 21:9 Ultra Widescreen.

In Deutschland soll nach Entwicklerangaben nur die lokalisierte Version über Steam spielbar sein. Ausländische Fassungen mit Nazi-Symbolen lassen sich laut einem Bericht von «heise online» nicht aktivieren.

