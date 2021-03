Angeschaut und ausprobiert : Oneplus 9 Pro im Test: Das Smartphone mit der Mond-Kamera

Smartphone-Hersteller trifft Kameraveteran - jetzt auch bei Oneplus. Aber ist die Partnerschaft mit Hasselblad mehr als nur ein Marketing-Spiel? Ein Blick auf das neue Oneplus 9 Pro.

Berlin | Der Name Hasselblad lässt Fotofreunde freudig sinnieren: Hasselblad, Mittelformat, Kamera auf dem Mond, Astronautenfotos von Neil Armstrong - echte Profiausrüstung. Das seit 2017 zum chinesischen DJI-Konzern gehörige Unternehmen hat Fotogeschichte geschrieben. Und arbeitet jetzt mit Oneplus in Sachen Kameraentwicklung zusammen. Sichtbar wird das be...

