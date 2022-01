E-Commerce : Onlinehandel legt auch im zweiten Corona-Jahr kräftig zu

Immer mehr Menschen in Deutschland gehen zum Einkaufen nicht mehr in einen Laden, sondern bestellen Waren im Internet. Was waren die größten Wachstumstreiber?

Der Onlinehandel in Deutschland hat auch im zweiten Corona-Jahr sein stürmisches Wachstum fortgesetzt. Der Bruttoumsatz mit Waren im E-Commerce stieg 2021 um 19 Prozent auf 99,1 Milliarden Euro, wie der E-Commerce-Verband BEVH am Mittwoch mitteilte. Damit wurde im vergangenen Jahr bereits jede siebte Euro, der den Menschen für Haushaltsausgaben zur Ver...

