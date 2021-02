Rätselspaß auf Blechschildern : Puzzlen mit viel Hirn in „The Pedestrian“

Kniffelige Manöver in einer bizarren Umgebung? Willkommen bei „The Pedestrian“. Hier gehen wir in die Welt der Verkehrsschilder - und die steckt voller Rätsel.

Berlin | In dem Puzzlespiel „The Pedestrian“ steuern Spieler ein Strichmännchen durch eine Welt aus Blechtafeln. Durch Lösen zahlreicher Rätsel finden sie den Weg in die Freiheit. Und das ist gar nicht mal so einfach. Aber von vorne. Haben Sie sich schon mal ...

