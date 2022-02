Internet-Hype : Rätselspiel Wordle landet bei der „New York Times”

Millionen Menschen versuchen täglich, das Rätselspiel Wordle zu knacken. Jetzt hat die New York Times die Web-Anwendung übernommen.

Das populäre Rätselspiel Wordle ist vom Mutterkonzern der „New York Times” übernommen worden. Das berichtete der Verlag am Montag. In Wordle geht es darum, einmal am Tag ein fünfbuchstabiges Wort zu erraten. Dafür hat man sechs Versuche. Jeder muss aus einem existierenden Wort bestehen. Das Spiel wurde vom Software-Entwickler Josh Wardle im vergangene...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.