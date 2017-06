Diablo3 und Overwatch : Schätze per Zwei-Faktor-Authentifizierung schützen

vergrößern 1 von 1 Foto: Lino Mirgeler 1 von 1

«Es geht nur um die Beute!» - das ist ein wichtiges Prinzip bei Spielen wie Overwatch oder Diablo 3. Spieler sollten ihre Beute gegen Diebstahl schützen. Das gelingt am besten mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung.

Der Overwatch-Entwickler Blizzard bietet dafür die App «Blizzard Authenticator» für iOS und Android . Wer die App aktiviert, bekommt beim Log-in einen Code angezeigt, den er dann vergleichen muss. Versucht also ein Fremder an die eigene Beute zu kommen, kann der Nutzer das Anmelden einfach ablehnen. iPhone-Nutzer können ihre Daten außerdem in der iCloud Keychain hinterlegen.

erstellt am 22.Jun.2017 | 05:01 Uhr