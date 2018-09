Unter Windows : Skype aus dem Autostart werfen

Bei einem Windows-Rechner startet der Instant-Messaging-Dienst Skype gleich mit dem Hochfahren. Das kommt nicht allen Nutzern entgegen. Einige wollen das Programm vielleicht lieber deaktiviert lassen. So geht es:

von dpa

10. September 2018, 10:34 Uhr

Es gibt Menschen, die nutzen Skype jeden Tag. Dann ist es praktisch, wenn Microsofts Kommunikations-App unter Windows immer gleich beim Start des Computers mit hochfährt.

Alle anderen finden das vielleicht etwas störend und würden es gern abschalten - so dass Skype nur startet, wenn man die Software braucht. Dazu geht man in die Optionen des Programms, erklärt «heise online». Dort entfernen Nutzer in den Allgemeinen Einstellungen den Haken bei «Skype beim Windows-Start ausführen». Jetzt noch auf «Speichern» klicken, und der nächste Computerstart erfolgt ohne Skype.