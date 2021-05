Bewährte Idee, neu gedacht : „Sons of Ra“ bringt Tower-Defense mit Echtzeit-Charakter

Spiele aus dem Tower-Defense-Genre gibt es etliche. In dem besonders schnellen „Sons of Ra“ wird das Spielprizip aufgefrischt. Verteidiger werden nun auch selbst zu Angreifern.

Berlin | Von „Plants vs. Zombies“ über „Dungeon Defenders“ bis zu „Kingdom Rush“: Spiele nach dem Tower-Defense-Prinzip gibt es viele. Das an ein ägyptisches Setting angelehnte „Sons of Ra“ bringt nun aber frische Ideen in das Genre. Die meisten Tower-Defense-Spiele können ausschließlich im Einzelspieler gespielt werden, was auch ein wenig an dem klassische...

