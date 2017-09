Elektronikmesse : Technisat macht Fernseher zur Smart-Home-Zentrale

vergrößern 1 von 1 Foto: Florian Schuh 1 von 1

Das vernetzte Haus von der Couch aus steuern - das will Technisat mit seinen smarten Fernsehern verwirklichen. Möglich macht das ein Z-Wave-Modul im TV-Apparat.

Damit können Nutzer alle Smart-Home-Geräte mit passendem Zertifikat drahtlos ansteuern. Auf der Elektronikmesse IFA (1. bis 6. September) zeigt das Unternehmen an seinem Stand viele Nutzungsbeispiele.

Weltweit sind aktuell mehr als 260 Hersteller mit etlichen Geräten vom Heizungsthermostat über Fenstersensoren, Überwachungskameras bis hin zu vernetzten Leuchten und Rauchmeldern am Markt. Kompatible Geräte lassen sich im Netzwerk einrichten und gruppieren und dann am Fernseher sowie per Smartphone- oder Tablet-App steuern.

Der Fernseher kann nicht nur Kontakt mit Z-Wave-Geräten aufnehmen, er dient auch gleich als Brücke zu smarten Geräten im WLAN-Netz. Etwa Amazons Lautsprecher Echo und Dot mit dem Sprachassistenten Alexa. So lässt sich etwa per Sprachkommando an Alexa das Licht ein- und ausschalten oder eine TV-Serie aufnehmen.

Als Smart-Home-Zentrale kommen TechniSat-Fernseher der Serien TechniVista und TechniMedia infrage. Aber auch Nutzer vieler älterer Smart-TV von Technisat können mit einem Z-Wave-Adapter (39 Euro) am USB-Port nachgerüstet werden.

