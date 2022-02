Elektroautobauer : Tesla muss schon wieder Software-Probleme beheben

Die US-Verkehrsaufsicht hat bereits öfter bei mehreren Tesla-Modellen Mängel beanstandet. Nun muss der Elektroautobauer erneut Software-Probleme beheben.

Der Elektroautobauer Tesla muss in den USA schon wieder in großem Stil Mängel beseitigen, die von der Verkehrsaufsicht beanstandet wurden. Diesmal geht es um einen Boombox genannten Außenlautsprecher an Tesla-Autos, der während der Fahrt einem Warngeräusch für Fußgänger in die Quere kommen kann. Betroffen sind rund 578.600 Tesla Model S, X, Y und 3 mit...

