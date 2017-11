Bei iOS-Nutzern beliebt : Top-Apps: Hochwertige Fotos, besseres Shopping und Abenteuer

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von dpa

erstellt am 09.Nov.2017 | 13:21 Uhr

iOS-Nutzer orientieren sich bei der App-Wahl nicht nur an Funktionalität, sondern auch am Spaßfaktor. Das drückt sich in den Charts dieser Woche aus. Ob Bilder-, Shopping- oder Abenteuer-Welten - für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Im Zeitalter von Smartphones ist ein Foto schnell geschossen. Doch nicht alle User sind mit der Qualität zufrieden. Die App «ProCam 5» (5,49 Euro) schafft Abhilfe. Sie bietet zahlreiche Funktionen, mit denen die Bilder nicht nur besser gelingen, sondern auch wunschgemäß bearbeitet werden können. Die neue Version enthält einen 3D-Fotomodus. Allerdings ist dieser nur auf dem iPhone X verfügbar.

Unter den kostenlosen Apps genießt derzeit «Joom» die größte Popularität. Sie analysiert etliche Produkte und findet heraus, welche sich für den jeweiligen User am besten eignen. Je öfter er die App nutzt, desto besser stellt sie sich auf dessen Präferenzen ein. Wer über die Anwendung ein Produkt bestellt, ist gut abgesichert. Kommt das Paket nicht an, wird dem Nutzer das Geld erstattet.

Spiel-Freunde erfreuen sich hingegen an Rätseln, Erfindungen und Geheimtüren. Das ist nämlich die spannende Welt von «The House of Da Vinci» (5,49 Euro). Bei diesem 3-D-Puzzle-Adventure macht sich der Spieler auf die Suche nach dem verschwundenen Meister Leonardo Da Vinci. Dabei muss er mechanische Rätsel lösen und versteckte Gegenstände finden und taucht tief in die geheimnisvolle Atmosphäre der Renaissancezeit ein. Das Spiel landet auf Platz sieben der meistgekauften iPad-Apps.

Meistgekaufte iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Blitzer.de PRO Eifrig Media 0,49 2 Threema Threema GmbH 3,49 3 Plague Inc. Ndemic Creations 0,99 4 Minecraft Mojang 7,99 5 Oje, ich wachse! Domus Technica 2,29 6 Bloons TD 5 Ninja Kiwi 3,99 7 ProCam 5 Samer Azzam 5,49 8 MechBox 2: DAS härteste Puzzle Andrey Sklyarov 0,49 9 miCal entwicklungsschmiede UG & Co KG 2,29 10 WatchChat for WhatsApp Alexander Nowak 1,09

Meistgeladene iPhone-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Joom Joom kostenlos 2 WhatsApp Messenger WhatsApp Inc. kostenlos 3 YouTube: Ansehen & Entdecken Google, Inc. kostenlos 4 Instagram Instagram, Inc. kostenlos 5 Snapchat Snap, Inc. kostenlos 6 Dune! Voodoo kostenlos 7 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos 8 Messenger Facebook, Inc. kostenlos 9 Facebook Facebook, Inc. kostenlos 10 Netflix Netflix, Inc. kostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 GoodNotes 4 Time Base Technology Limited 8,99 2 Minecraft Mojang 7,99 3 App für WhatsApp - Version für iPad Internet Rocks Inc. 3,49 4 Bloons TD 5 HD Ninja Kiwi 3,49 5 Procreate Savage Interactive Pty Ltd 10,99 6 Farming Simulator 18 GIANTS Software GmbH 5,49 7 The House of Da Vinci Blue Brain Games 5,49 8 GoodReader - PDF Reader, Annotator and File Mana Good.iWare, Inc. 5,49 9 PDF Expert von Readdle Readdle Inc. 10,99 10 Notability Ginger Labs 10,99

Meistgeladene iPad-Apps

Platz App-Name Entwickler Preis in Euro 1 Messenger für WhatsApp - App für iPad Internet Rocks Inc. kostenlos 2 Netflix Netflix, Inc. kostenlos 3 Amazon Prime Video Amazon Instant Video Limited kostenlos 4 YouTube: Ansehen & Entdecken Google, Inc. kostenlos 5 Big Farm: Mobile Harvest Goodgame Studios kostenlos 6 Homescapes Playrix Games kostenlos 7 Google Maps - GPS Navigation Google, Inc. kostenlos 8 Taschenrechner Pro+ für iPad Apalon Apps kostenlos 9 Wort Guru Zentertain Ltd. kostenlos 10 Amazon Amazon kostenlos