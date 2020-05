Angeklickt : Twitch-Roulette: Club der einsamen Gamer

Wer ohnehin schon beliebt ist, dem fliegen neue Freunde wie von selbst zu. So läuft es zumindest oft im Internet. Für die Streaming-Plattform Twitch will nun eine Seite die Regeln ändern.

von dpa

19. Mai 2020, 04:02 Uhr

Auf der Streaming-Plattform Twitch gibt es Abermillionen Kanäle von Abermillionen Nutzerinnen und Nutzern, denen man beim Spielen zuschauen kann. Theoretisch. In der Praxis verteilt sich das Interesse am Live-Gaming auf sehr viel weniger Köpfe.

Ein bedauerlicher Zustand, wie der Enwickler Alan Love aus dem texanischen Austin fand - und die Seite Twitchroulette.net ins Leben gerufen hat. Diese will Streamern mit wenigen oder gar keinen Zuschauern ein wenig unter die Arme greifen.

Wer möchte, kann auf der Seite zunächst ein Spiel auswählen, an dem er besonders hängt. Ansonsten bleibt die Auswahl auf «Alle Spiele». Danach muss man nur auf den Button «Spin the wheel» klicken, um per Zufallsgenerator bei der Live-Game-Session eines weniger populären Spielers zu landen.

Per Live-Chat-Fenster kann man dann direkt Kontakt aufnehmen, nachdem man sich bei seinem Twitch-Konto angemeldet hat. Und wer weiß: Wenn die Chemie stimmt, ist ein einsamer Gamer künftig ein bisschen weniger einsam. Falls nicht, ist das auch nicht tragisch. Ein Klick auf den «Spin the Weel»-Button rechts oben über dem Live Stream genügt - und weiter geht es zum nächsten ruhmlosen Zocker.