Klötzchen für den Klempner : Unendlich viele Welten - «Super Mario Maker 2»

Wer wollte Nintendo-Held Mario nicht schon immer mal durch selbst gestaltete Level steuern? Mit dem neuen «Super Mario Maker 2» klappt das nun auch auf der Switch.

von dpa

28. Juni 2019, 05:02 Uhr

Ein von der WiiU auf die Nintendo Switch portierter Titel kann eine unsichere Nummer sein. Wenn man Pech hat, gibt es nämlich nur kleine Verbesserungen. Nicht so beim «Super Mario Maker 2».

Beim neuen Mario-Levelbaukasten haben die Entwickler Stoff reingepackt, der die «2» im Titel mehr als rechtfertigt. Zu den schon schier unendlichen Möglichkeiten, eigene Mario-Level zu gestalten, kommen jetzt noch einmal Massen an Bausteinen hinzu. Hunderte von Bauelementen, Items und Gegnern stehen zur Verfügung, um eigene Level zu bauen und sie Spielern in der ganzen Welt zur Verfügung zu stellen.

Man kann sich aus den Level-Elementen sämtlicher Mario-Spiele bedienen. Neu ist dieses Mal, dass auch Super Mario 3D World als Setting hinzukommt – die dritte Dimension also. Wer ein Level erschafft, hat nun erstmals auch die Möglichkeit, bestimmte Bedingungen für den erfolgreichen Abschluss einer Aufgabe abseits vom Erreichen der Fahne in der vorgegebenen Zeit festzulegen, zum Beispiel die Anzahl der zu sammelnden Münzen.

Ebenfalls neu: Herausforderungen lassen sich nun zu zweit an einer Konsole erstellen oder Freunde treten Level zu zweit an. Bis zu vier Spieler an einer Konsole oder auch online dürfen also nun gemeinsam ran.

«Super Mario Maker 2» gibt es exklusiv für die Switch. Das Spiel ist ohne Altersbeschränkung freigegeben und kostet rund 60 Euro.