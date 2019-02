Wettkampf der Videospieler : Zahl der E-Sports-Zuschauer steigt leicht an

E-Sports-Wettkämpfe füllen seit einiger Zeit große Event-Hallen. Die Besucherzahlen dort sind in jüngerer Vergangenheit konstant geblieben. Doch wie sieht es mit den Zuschauern am Bildschirm aus?

von dpa

20. Februar 2019, 12:41 Uhr

Das Interesse der Deutschen an E-Sports steigt. Jeder fünfte Erwachsene oder ältere Jugendliche (19 Prozent) hat laut einer YouGov-Umfrage aus dem Sommer 2018 schon mal eine Übertragung eines Wettkampfs angeschaut, bei dem Videospieler an Konsolen oder Computern gegeneinander antreten.

Im Jahr davor lag der Wert noch bei 16 Prozent. Während der Anteil der Livezuschauer in Hallen gleich blieb, stieg die Anzahl derjenigen, die sich E-Sports am Bildschirm im Livestream oder in einer Aufzeichnung angesehen haben. Im Auftrag des Branchenverbandes game wurden 2014 Personen Ende Juli 2018 online befragt.