VR One Connect : Zeiss streamt VR-Games auf das Smartphone

vergrößern 1 von 3 Foto: Florian Schuh 1 von 3





Zeiss erweitert die Möglichkeiten seiner Virtual-Reality-Brille VR One für Smartphones. Mit VR One Connect können Nutzer der Spieleplattform Steam künftig VR-Spiele auf ein eingestecktes Smartphone in der Brille streamen.

VR One Connect ist eine Sammlung aus zwei Handcontrollern, Verbindungskabeln und Software. Einmal installiert, lässt sich das Bild vom Spiele-PC per Kabel auf die Brille übertragen. Die Controller erlauben die Navigation und Bedienung. Sie werden in virtuellen Welten zu den «Händen» der Spieler. Nahezu alle Steam-VR-Spiele sollen mit dem System funktionieren.

Den Datenaustausch übernimmt Software auf dem PC und eine App auf dem Smartphone. Die Lösung funktioniert sowohl für Android- als auch für iOS-Smartphones. Zeiss setzt damit das Konzept der VR weiter fort, in die Brille passen Smartphones verschiedener Hersteller.

VR One Connect soll zum Weihnachtsgeschäft in den Handel gehen und kostet rund 130 Euro ohne VR-Brille. Im Paket mit Brille werden etwa 200 Euro fällig.

von dpa

erstellt am 31.Aug.2017 | 14:50 Uhr