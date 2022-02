Die Magie der Schnapszahlen : Heiraten am 2. Februar: Warum ein Datum so (un-)wichtig ist

2.2.22 - ein Datum, das im Gedächtnis bleibt. Kein Wunder, dass viele Paare an diesem Tag den Bund fürs Leben eingehen wollen. Dabei warnen Experten: Wer an solch einem Tag heiratet, wird eher geschieden. Warum ist das so?

Der Mann soll den Hochzeitstag nicht vergessen - das ist wohl ein großer Wunsch vieler Ehepartner. Damit dieser Fauxpas nicht passiert, heiraten viele Paare an einem besonderen Datum - wie dem 2.2.2022 oder dem 22.2.2022. Doch den Bund fürs Leben an einem Schapszahl-Tag einzugehen, bringt nicht unbedingt Glück - im Gegenteil. Klaus Holub, Präsident des...

