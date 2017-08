Verkehr : Sicher in der Schule ankommen

Stark befahrene Straßen überqueren Kinder am sichersten an Ampeln und Fußgängerüberwegen. Wenn die Eltern vor dem Schulstart den Schulweg mit ihren Kindern üben, sollten sie daran denken. Der Tüv Thüringen rät daher, sich bei der Wegeplanung nicht an der kürzesten Strecke zu orientieren, sondern an der sichersten. Dabei sei ein kleiner Umweg etwa zur nächsten Ampel zuweilen besser.

Große Gefahr geht von unübersichtlichen Stellen aus, etwa zwischen Autos oder hinter großen Müllbehältern. Hier könnten die Kinder aufgrund ihrer Größe schnell übersehen werden.

Autofahrern rät die Prüforganisation, besonders zu Schulbeginn besonders stark auf Kinder und Jugendliche zu achten und sich jederzeit darauf einzustellen, dass ein Kind plötzlich über die Straße läuft.