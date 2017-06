Was gibt es zu beachten? : Urlaub mit den Enkelkindern

vergrößern 1 von 1 Foto: colourbox 1 von 1

Die Urlaubszeit steht an. Wenn die Eltern die Sommerferien nicht komplett abdecken können und der Hort geschlossen ist, sind oft die Großeltern gefragt. Einige nehmen ihre Enkel bei sich auf, andere fahren mit den Kindern in den Urlaub. Doch was sollten Omas und Opas bei Reisen beachten? Tipps gibt Dr. Andreas Reidl vom Informations- und Ratgeberportal www.grosseltern.de.

Sollten Kinder ein gewisses Alter erreicht haben, um mit Oma und Opa zu verreisen?

Reidl: Es kommt weniger auf das Alter der Enkelkinder an, sondern vielmehr auf die Intensität des Kontaktes zwischen Enkel und Großeltern. Verbringen die Enkel viel Zeit bei den Großeltern und sind sich sehr vertraut, dann spricht nichts dagegen, dass auch Kleinkinder mit Oma und Opa verreisen. Üblicherweise beginnen Urlaube mit den Großeltern im Alter von fünf bis sechs Jahren.

Wäre es klug, wenn die Großeltern Urlaubssituation vor Reiseantritt mit den Enkelkinder üben?

Ja, unbedingt. Wir empfehlen Großeltern, die ihre Enkel nicht so häufig sehen, ein Testwochenende, möglichst nahe am Wohnort bei den Eltern. Sollte etwas nicht klappen, so können die Großeltern die Enkel schnell zu den Eltern und in die vertraute Umgebung zurück bringen.

Gibt es gesetzlich etwas zu beachten?

Man mag es kaum glauben, aber es ist einiges zu beachten. Kinder benötigen seit 2012 einen eigenen Kinderreisepass, der bis zum zwölften Lebensjahr gültig ist. Danach benötigen Jugendliche einen herkömmlichen Reisepass bzw. Personalausweis.

Beachten sollten Großeltern von Teenagern, dass für einige Länder, zum Beispiel die USA, ein Reisepass mit einem elektronischen Speichermedium (Chip) benötigt wird. Nur so kann das Enkelkind visumsfrei einreisen. Wenn die Enkel mit einem Kinderreisepass zum Beispiel in die USA einreisen möchten, benötigt das Enkelkind zusätzlich ein Visum. Auskünfte, welche Dokumente für welches Land benötigt werden, erteilt das Auswärtige Amt http://www.auswaertiges-amt.de.

Wichtig ist zudem eine Vollmacht für Notfälle. Für das nichtdeutschsprachige Ausland empfehlen wir, die Vollmacht in Landessprache übersetzen zu lassen. Nur mit einer entsprechenden Vollmacht können Großeltern Ärzte von der Schweigepflicht entbinden und sicherstellen, dass sie ihnen Auskunft erteilen dürfen. Die Vollmacht sollte auch regeln, dass die Großeltern berechtigt sind, Entscheidungen hinsichtlich der Behandlung des Enkelkindes zu treffen. Die Vollmacht sollte zudem neben den Namen und Wohnorten auch die Telefon- und Ausweisnummern der Eltern und die der Großeltern beinhalten. Eine Blankovollmacht von unserem Rechtsexperten gibt es auf grosseltern.de.

Was sollten Eltern unbedingt mit den Großeltern vor den Ferien klären?

Zwei Drittel der Reisen mit den Enkeln erfolgen mit dem Pkw. Das Kuscheltier und das Lieblingsspielzeug dürfen auf keinen Fall fehlen und die Eltern sollten Oma und Opa auch Tipps zur Ernährung der Enkel geben. Was essen die Kinder überhaupt nicht oder was essen sie besonders gerne? Gibt es besondere Verhaltensweisen oder Rituale, beispielsweise abends vor dem Einschlafen)?

Unabhängig vom Reiseziel sollten die Großeltern eine Kopie des Impfausweises mitnehmen und sich Blutgruppe, Allergien und Vorerkrankungen der Enkel sowie den Namen und Telefonnummer des Kinderarztes notieren.

Zusätzlich empfehlen wir eine Reiseapotheke für die Enkel und einen Anruf bei der Krankenversicherung. Eine Auslandsreise-Krankenversicherung ist für Großeltern und Enkel wichtig. Geklärt werden sollte, ob der Versicherungsschutz auch für die mitreisenden Enkel besteht. Gegebenenfalls müssen die Eltern eine entsprechende Auslandsreise-Krankenversicherung abschließen. Das kostet meist weniger als 20 Euro. Eine ausführliche Checkliste für eine kindgerechte Reiseapotheke findet man auch auf grosseltern.de.