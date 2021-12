Marktforschung 2021 : Deutsche naschen in der Corona-Krise noch mehr Schokolade

In Deutschland wird im Ländervergleich besonders viel Schokolade gegessen. Neun Kilogramm im Jahr sollen es im Durchschnitt pro Kopf sein – 90 Tafeln!

Frankfurt/Bonn | Sogenannte Nervennahrung in der Pandemie: In der Schokoliebhaber-Republik Deutschland wird in der Corona-Krise noch mehr zu Schokolade gegriffen als sowieso. Das zeigen Zahlen des Marktforschungsunternehmens Nielsen. "Der Schokoladenkonsum der Haushalte ist 2021 höher als noch 2019. Verbraucher verbrachten und verbringen seit Beginn der Pandemie me...

