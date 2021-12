Interview mit Ernährungsberaterin : Gesunde Ernährung: Wie oft am Tag sollte man warm essen?

Mindestens eine warme Mahlzeit am Tag gehört für die meisten Menschen einfach dazu. Aber wie oft am Tag sollte man eigentlich warm essen? Und wie sieht eine gesunde Mahlzeit aus? Eine Expertin klärt auf.

Berlin | Eine warme Mahlzeit am Tag muss sein, so denken viele Menschen. Doch zu welcher Tageszeit esse ich sie am besten - mittags oder abends? Und ist es schlimm, wenn es mal nur kaltes Essen gibt? Monika Bischoff ist Ernährungsberaterin im Krankenhaus Barmherzige Brüder in München. Sie erklärt im Interview, warum es weder auf die Temperatur des Gerichts ...

