Medienbericht : Klöckner minimiert Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten

Fertigprodukte sollen weniger Zucker, Salz und Fett enthalten. Ministerin Klöckner kündigt eine Überprüfung an.

von dpa

18. Dezember 2018, 23:28 Uhr

Berlin | Bundesernährungsministerin Julia Klöckner (CDU) hat nach Informationen der "Bild"-Zeitung mit der Industrie konkrete Zahlen für die Reduzierung von Zucker, Salz und Fett in Fertigprodukten bis 2025 vereinbart. Demnach verpflichtet sich zum Beispiel der Verband der Getreide-, Mühlen- und Stärkewirtschaft, die Zuckermenge in Kinder-Frühstückscerealien um mindestens 20 Prozent zu verringern.

Die Ernährungswirtschaft habe sich erstmalig verpflichtet, Zucker, Salz und Fette in Fertignahrungsmitteln zu reduzieren, und wolle sich in ihren Schritten überprüfen lassen, sagte Klöckner der "Bild"-Zeitung. "Das hat es zuvor noch nicht gegeben."

Erfolgsüberprüfung im kommenden Herbst

Demnach handelt es sich bei der Vereinbarung mit Teilbranchen der Ernährungsindustrie um eine von beiden Seiten unterschriebene Selbstverpflichtung. Im kommenden Herbst solle es die erste Erfolgsüberprüfung geben. "Wenn die Wirtschaft nicht mitmacht, werden wir weitere Maßnahmen prüfen", erläuterte Klöckner.

Klöckner hatte bereits im November eine "Nationale Reduktions- und Innovationsstrategie für Zucker, Fette und Salz in Fertigprodukten" vorgelegt. An diesem Mittwoch (9.30 Uhr) soll die Bundesregierung das Thema bei ihrer Kabinettssitzung beraten. Anschließend (12 Uhr) will Klöckner in einer Pressekonferenz darüber informieren.