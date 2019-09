Gefährliche Verunreinigung : Real ruft Röstzwiebeln zurück: Metallteile gefunden

Wegen gefährlicher Verunreinigungen ruft der Hersteller der "TOP Taste Röstzwiebeln 280g" bestimmte Packungen zurück.

von dpa

11. September 2019, 20:33 Uhr

Düsseldorf | Ein Hersteller aus den Niederlanden ruft Röstzwiebeln zurück, die unter anderem bei der Einzelhandelskette Real in Deutschland verkauft wurden. "Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich in Einzelfällen kleine Metallsplitter in dem Produkt befinden", teilte Real in einer Kundeninformation mit.

Betroffen sei bei Real das Produkt "TOP Taste Röstzwiebeln 280g" mit folgenden Losnummern:

L 9142 (Mindesthaltbarkeitsdatum 20.5.2020)

L 9143 (21.5.2020)

L 9144 (22.5.2020)

Real





Real hat die Ware nach eigenen Angaben aus dem Verkauf genommen. Kunden könnten bereits erworbene Artikel zurückbringen, hieß es. Der Kaufpreis werde erstattet.



In einer eigenen Mitteilung warnte der niederländische Hersteller TOP Taste BV neben der bei Real betroffenen Ware auch vor "TOP Taste Röstzwiebeln 280g" mit den Losnummern L 9157 (Mindesthaltbarkeitsdatum 4.6.2020) und L 9158 (5.6.2020).