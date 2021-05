Rückruf in MV : Durchfall und Bauchkrämpfe drohen: Warnung vor Supermarkt-Wurst

Eine Paprikasalami muss in Mecklenburg-Vorpommern zurückgerufen werden. Bei Verzehr der Wurst drohen Durchfall und Bauchkrämpfe.

Stuttgart | In einer bei der Handelskette Globus angebotenen Wurst der Marke "Jeden Tag" ist nach Angaben des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) das Bakterium enterohämorrhagische E.coli (STEC) nachgewiesen worden. Rückruf in Mecklenburg-Vorpommern In einer Charge der 200-Gramm-Packung der Paprikasalami sei dies bei einer Rou...

