50 Jahre Spaghetti-Eis : Stimmen Sie ab: Welches ist ihr Lieblingseis?

Vor 50 Jahren wurde das Spaghetti-Eis erfunden.

von Christian Ströhl

29. März 2019, 10:18 Uhr

Mannheim | In einer Eisdiele in Mannheim wurde am 6. April 1969 ein gescheitertes Experiment zu einem der größten Eis-Verkaufsschlager Deutschlands. Der damals 17-Jährige Dario Fontanella wollte mit Hilfe einer Spätzlepresse eine grün-weiß-rote italienische Fahne aus Pistazie, Zitrone und Erdbeer gestalten. Doch aus der Presse quellen bloß bunte Eisnudeln. Das Experiment am 6. April 1969 misslingt zwar – aber das Spaghetti-Eis ist geboren. Am 6. April wird das süße Kultgericht 50 Jahre alt. "Es war eine geniale Idee", sagt Fontanella, der in Mannheim heute zwei Eisdielen betreibt.

