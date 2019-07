Neuer Fokus : Vorwerk stellt Thermomix-Fertigung in Wuppertal ein

Hersteller Vorwerk zieht nun Konsequenzen und verlegt seinen Fokus auf andere Länder.

von Christian Ströhl

02. Juli 2019, 10:59 Uhr

Wuppertal | Thermomix wird seine Produktion am Standort Wuppertal einstellen. Voraussichtlich im Dezember 2019 soll Schluss sein, sagte ein Unternehmenssprecher von Vorwerk der Rheinischen Post. Der Grund: Die Nachfrage nach der Küchenmaschine sei in Europa gesunken. 200 Vollzeitstellen am Stammsitz sollen abgebaut werden. Einzelne Thermomix-Komponenten sollen dem Bericht zufolge aber weiter in Wuppertal produziert werden, etwa Motoren und Messer. (Weiterlesen: Ärger um neuen Thermomix: Darum drohen Kunden jetzt mit Klage)

Wachstumschancen in Asien

Laut dem Gesamtbetriebsratschef Ralf Hüttemann gebe es Überkapazitäten in Europa. Vorwerk sehe hingegen Wachstumschancen in Asien. Deshalb soll in China eine neue Thermomix-Fertigung entstehen. Betriebsratschef Hüttemann sieht langfristig durch den Standort in Shanghai auch Chancen für Wuppertal: "Wir hoffen, dass die Produktion in China hochfährt und wir dadurch auch in Wuppertal mehr Motoren und Messer für den Thermomix exportieren können."

"Größter Produktionsstandort bleibt weiterhin unser Thermomix-Stammwerk in Frankreich, wo die Geräte für die großen europäischen Märkte gefertigt werden", sagte der Vorwerk-Sprecher. (Weiterlesen: Was über den neuen Thermomix TM6 bekannt ist)

Doch während diese Bauarbeiten in Kürze abgeschlossen sind, bleiben Vorwerk viele Baustellen noch auf längere Zeit erhalten. Denn 2018 waren die Verkaufszahlen bei der Küchenmaschine Thermomix und den Staubsaugern erneut rückläufig. Insgesamt ging der Konzernumsatz von 2,9 Milliarden Euro (2017) auf 2,79 Milliarden zurück. Auch das operative Jahresergebnis lag nach Angaben Vorwerks erheblich unter dem Vorjahr. Genaue Zahlen nannte Reiner Strecker, einer der beiden persönlichen haftenden Gesellschafter des Unternehmens, nicht.

Vorwerk existiert seit mehr als 135 Jahren

Vorwerk wurde 1883 als Teppichfabrik gegründet. Das Wuppertaler Familienunternehmen hatte 2018 12.972 Beschäftige und 610.919 selbständige Berater. Der Thermomix ist mit einem Umsatz von 1,1 Milliarden Euro weiterhin der umsatzstärkste Geschäftsbereich. Doch die Küchenmaschine büßte beim Umsatz einen Verlust von 3,6 Prozent ein. "Das operative Ergebnis blieb gravierend, der Umsatz erheblich unter den Erwartungen", heißt es im Geschäftsbericht aus dem Mai 2019. Wie schlecht die Verkaufszahlen waren, zeigt der Blick auf die Märkte: Im stärksten Vertriebsland Deutschland betrug das Minus des Thermomix-Umsatzes 14,8 Prozent. Noch deutlich war der Rückgang in Frankreich (minus 21,4) und Italien (19,7 Prozent).