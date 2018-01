Aktion Küchenlust : Ausprobieren ist Trumpf

Maria Voetlause bereitet mit Schulkindern leckere Frühstücksvariationen für einen gesunden Tag zu

von Heidrun Lohse

31. Januar 2018, 05:00 Uhr

Maria Voetlause ist Diplom-Ökotrophologin und Mutter dreier Kinder. In der Schweriner Niels-Stensen-Schule unterrichtet sie das Fach Hauswirtschaft. Für die Kinder der Grundschule hält sie dabei ein zusätzliches Angebot bereit, den Kochkurs „Schlaraffenland“. Als Ernährungswissenschaftlerin ist für sie der Blick in die Brotbüchsen ihrer Schüler eine Berufskrankheit. Und da sie dabei so manches sieht, was in den bunten Plastikschachteln durchaus entbehrlich ist, spricht sie natürlich auch über Möglichkeiten, ein Frühstück gesund zu gestalten.

Selbst zubereitetes Müsli ist leicht zusammengestellt und bringt Power in den Tagesbeginn. Etwas aufwendiger, aber genauso lecker war das Frühstückssortiment, das die Erstbis Viertklässler am vergangenen Freitag zubereiteten. Das vielseitige Sortiment wurde dann auch gleich verkostet bzw. durfte, nach persönlichen Vorlieben ausgewählt, in die Brotbüchsen wandern. Lina und Theresa fertigten zum Beispiel gefüllte Wraps: Zucchini schälen und in dünne Streifen hobeln, Paprika klein schnippeln, dann den vorgefertigten Wrap (Supermarkt) dünn mit Frischkäse bestreichen – das Gemüse hineinstapeln, alles kunstvoll einrollen und in mundgerechte Stücke zerteilen. Während dieser Zeit kümmerten sich Fynn und Clemens um Vollkornbrötchen, die mit Salat, Frischkäse und klein geschnittenem Gemüse appetitlich angerichtet wurden. Drei Mädchen waren derweil damit beschäftigt, kleine Obst- und Gemüsespieße herzustellen. Die wurden dabei gleich mal zu Flugzeugen und Fantasiegebilden, ebenso wie die Pumpernickelscheiben, die mit ausgestochenen Käse- und Salamischeiben verziert wurden. Die Reste der Kunstaktion wanderten natürlich zwischendurch schon mal in den Mund. Am Ende der Küchenarbeit stellte sich die Frage: Was wird denn nun am liebsten von den Schülern verspeist?

Vergangenen Freitag waren eindeutig die frisch geknackten Walnüsse und die Obstspieße die Gewinner.

Maria Voetlause erklärt, wie wichtig die Vielfalt der angebotenen Nahrungsmittel sei und warum gerade dem Frühstück eine große Bedeutung für Konzentration und Fitness zukomme. Morgens sei Energietanken angesagt. Es gehe darum, Lebensmittel auf den Tisch oder in die Brotdose zu bekommen, die lange satt machen und dem Körper komplexe Kohlenhydrate zuführen. Vollkornbrot oder Müsli leisten dabei gute Dienste. Beim Mischen und Belegen der Brote solle man immer wieder ausprobieren: Vielleicht ein Belag aus Frischkäse und Kiwi oder auch mal eine exotischere Variante mit Peperoni und Oliven und nicht zu vergessen ein paar Nüsse.

Mein gesunder Tag von Maria Voetlause:



Morgens: Gesundes Müsli für vier Personen 4 gehäufte Esslöffel geschrotete Getreidekörner aus verschiedenen Getreidesorten, mit etwas Wasser gemischt; 8 gehäufte Esslöffel Magerquark, 4 Teelöffel Ahornsirup, 4 EL Haselnusskerne, 4 EL frisch gepressten Orangensaft, zwei Äpfel, z. B. Elstar Die Getreidekörner am Vorabend grob schroten und mit kaltem Wasser zu einem dickflüssigem Brei verrühren. Zudecken und über Nacht im Kühlschrank quellen lassen. Am Morgen Quark und Sirup verrühren, wer mag, gibt noch 4 EL Sahne dazu, die Nüsse vierteln und mit der Quarkcreme in den Getreidebrei geben, zuletzt den Fruchtsaft dazugeben. Alles gut verrühren. Die beiden Äpfel werden gewaschen, entkernt und in Spalten geschnitten. Dann das Ganze appetitlich auf dem Müsli verteilen!

Mittags: Karamellisierte Kürbisspalten, dazu Polenta Ein Hokkaido-Kürbis, ca. 1 kg, 1 TL edelsüßes Paprikapulver, 2 Paprikaschoten, 250 g Polentagrieß für vier Personen (Bioladen), 50 g Sonnenblumen- oder Kürbiskerne, 100 g geräucherte Schinkenwürfel, 75 g Emmentaler, 2-3 EL Ahornsirup, 4 EL Öl, Backpapier, Backblech. Tipp: Anstelle von Kürbis können auch Möhren oder Rote Bete verwendet werden. Den Kürbis waschen, jedoch nicht schälen, ev. Stellen herausschneiden, Kerne entfernen, in 1,5 bis 2 cm dicke Spalten schneiden, diese halbieren. Paprika von Stielen und Kernen befreien und vierteln. Backofen auf 200 Grad vorheizen. In einer breiten Schüssel Öl, Ahornsirup, Paprikapulver, Salz und Pfeffer mischen, darin das vorbereitete Gemüse hin und her wenden. Gemüse auf dem Backblech verteilen, Kerne, geräucherte Schinkenwürfel und geriebenen Käse darüberstreuen und alles ca. 25 Minuten in der Mitte des Ofens überbacken. Die Polenta nach Packungsanweisung anrühren, Tipp: Wasser durch Gemüsebrühe und ein Drittel der Flüssigkeit durch Milch ersetzen.

Abends: Rote-Bete-Salat 2 Knollen Rote Bete, 2 säuerliche Äpfel, 1 Stück frischer oder 1 TL geriebener Meerrettich (ungeschwefelt aus dem Glas), 200 g saure Sahne, 1 Bund Petersilie oder Schnittlauch. Die Rote Bete dünn schälen, die Äpfel vierteln, Kerngehäuse entfernen, frischen Meerettich schälen. Nun Äpfel, Rote Bete, Meerettich fein reiben, am besten von Hand, saure Sahne und etwas Salz dazugeben, alles gut verrühren. Zum Schluss die fein gehackten Kräuter darüberstreuen. Zu diesem vitaminhaltigen Salat empfiehlt Maria Voetlause Vollkornbrot mit beliebigem Belag.