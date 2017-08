Erkrankungsgefahr : Holunderbeeren nicht roh essen

vergrößern 1 von 1 Foto: Mascha Brichta 1 von 1

In Wäldern oder am Wegesrand locken Beeren zum Pflücken und Essen. Vorsichtig sollte man bei Holunderbeeren sein. Wer sie roh und in großen Mengen isst, riskiert Magenbeschwerden, Erbrechen, Schüttelfrost und Durchfall.

Stattdessen werden die Beeren besser eingekocht oder zu Marmelade verarbeitet, rät die Aktion «Das Sichere Haus». Auch Früchte oder Samen von Tollkirsche, Zwergmispel sowie des Pfaffenhütchen sind nicht zum Verzehr geeignet.

von dpa

erstellt am 30.Aug.2017 | 11:12 Uhr