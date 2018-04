Video: Spargelzeit hat begonnen : Ist der Spargel auch frisch?

Die Spargelzeit hat begonnen und das Stangengewächs wird in vielen Variationen angeboten. Wir zeigen woran man erkennt ob der Spargel wirklich frisch ist.

von Alexander Hamacher

26. April 2018, 20:45 Uhr

Frischen Spargel kauft man am besten auf dem Markt oder direkt vom Landwirt, denn am besten schmeckt er noch am selben Tag, an dem er geerntet wurde. Stündlich verliert dieser an Frische, Aroma, Zartheit und Geschmack. Unser Video zeigt woran man frischen Spargel im Gegensatz zu überlagerten Spargel erkennt.