Eisspezialität : Rote Beete zum Schlecken

Meteorologisch ist Sommer - also Eis-Zeit. Milch oder Frucht? In so mancher Eisdiele kommt inzwischen noch eine Alternative dazu: Gemüse.

Bei « Oak& Ice » in Berlin etwa bekommen Schleckermäuler Eis mit Roter Beete und die « Kontor Eismanufaktur » ein paar Straßen weiter verkauft Gurke-Minze-Joghurt.

Die Macher der Messe Gelatissimo, die 2018 in Stuttgart stattfindet, erwarten noch mehr Gemüse an der Eistheke: «Außergewöhnliche Kombinationen wie Obst mit Spinat, Karotten, Zucchini, Minzblättern, Kräutern und Gewürzen gibt es jetzt auch in der Waffel», heißt es in einem Ausblick. «Leichtigkeit und Gesundheit gehen vor diesem Hintergrund eine Verbindung ein.»

von dpa

erstellt am 05.Jun.2017 | 04:53 Uhr