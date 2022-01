Infografik zu Snack-Vorlieben : Schokolade oder Chips? Was die Deutschen am liebsten naschen

Würzige Chips oder süße Gummibärchen - welches ist der Lieblingssnack der Deutschen? Eine Umfrage listet die häufigsten Naschereien auf.

Wenn Sie der Heißhunger packt, zu was greifen Sie dann am liebsten – Schokolade, Gummibärchen, Chips, Kekse? Eine Statista-Konsumentenbefragung kommt zu dem Ergebnis, dass die Deutschen vor allem Appetit auf Schokolade haben. 70 Prozent der befragten Schleckermäuler gaben an, Tafelschokolade zu essen. Tatsächlich gilt Deutschland mit der Schweiz als Schokoladenweltmeister, was den Pro-Kopf-Konsum angeht: Neun Kilogramm Schokolade verputzt der durchschnittliche Deutsche im Jahr. Auf dem zweiten Rang der Nasch-Nennungen landen Chips und Salzstangen, gefolgt von Milchprodukten wie Joghurt und Käse, dann Nüsse, Kekse und Süßigkeiten. Ein Drittel der Befragten isst regelmäßig Speiseeis. Trockenfrüchte und Gemüsechips sind Nischen-Snacks Mit nur 18 Prozent der Nennungen ist der Appetit auf gesunde Trockenfrüchte sowie die seit ein paar Jahren angesagten Gemüsechips im Vergleich deutlich kleiner. Gesnackt wird in den meisten Haushalten vor allem in den Abendstunden. Wie die Befragung herausfand, greifen 53 Prozent der Teilnehmer ab 20 Uhr zu Naschereien, 39 Prozent schon zwischen 17 und 20 Uhr....

