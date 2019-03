Laibgerichte : Was in einer Brotschale besonders gut schmeckt

Ob Salat, Gulasch oder geschmolzener Käse: Es gibt viele Gerichte, die sich in einem Laib Brot servieren lassen - natürlich ist die Hülle dabei zum Mitessen gedacht.

von dpa

06. März 2019, 09:26 Uhr

Dampfende Suppe in einem Laib Brot versteckt: Das ist nicht nur ein echter Hingucker, sondern ebenso das perfekte Gericht, wenn ein Seelenschmeichler gefragt ist.

Aber auch Käsehäppchen, Pilzgerichte oder bunte Salate lassen sich schön in einer Hülle aus Teig servieren. Das schindet optisch Eindruck und führt auch dazu, dass weniger Reste übrigbleiben. «Wir finden, dass man in einer guten Küche stets alles verwerten und verwenden sollte», sagen Martina Meuth und Bernd «Moritz» Neuner-Duttenhofer.

Die WDR-Köche und Kochbuchautoren schlagen für Brot vom Vortag und Käsereste geschmolzenen Käse in Brotkästchen vor. Für das Gericht wird ein Baguette in etwa fünf bis sechs Zentimeter dicke Scheiben geschnitten, diese werden so ausgehöhlt, dass bis auf eine Öffnung auf allen Seiten eine Schicht Brot bestehen bleibt. So bildet sich das «Brotkästchen», in das nun Käsewürfel gemeinsam mit Frühlingszwiebeln, Knoblauch, Chili und Kräuter gegeben werden. Die gefüllten Brote kommen etwa acht bis zehn Minuten in den Ofen, bis der Teig gebräunt und der Käse geschmolzen ist.

Alternative Füllung

Natürlich lassen sich die ausgehöhlten Brote auch anders füllen: «Man könnte würzig angemachtes Hackfleisch oder Wurstbrät einfüllen», raten Martina und Moritz. «Damit die Masse nicht zu kompakt wird, sollte man kleingeschnittene Salatherzen untermischen. Das macht sie locker und gibt Farbe.»

Natürlich kann man eine Schale aus Brot auch selbst backen - zum Beispiel, um später einen bunten Salat einzufüllen. «Dafür muss man gar nicht super kochen oder backen können, eine Brotschale ist auch für absolute Einsteiger geeignet», sagt Su Vössing, Autorin des Buchs «Die Kochbibel». «Beim ersten Mal sollte man sich am besten an das Rezept halten. Danach kann man aber spielerisch mit den Mehlsorten experimentieren und vielleicht Dinkel- oder Buchweizenmehl untermischen.»

Herstellung der Schale

Für die Schale, in die ein Salat für vier Personen passt, wird zunächst ein Teig aus Mehl, Hartweizengrieß, Trockenhefe, Mohn, Sesamsamen, Salz und Natron angerührt. Zum Backen wird dieser ausgerollt und über eine hitzebeständige Edelstahlschüssel geformt - so entsteht im Ofen eine knackige Schale. «Das Schöne ist, dass man alles mitessen kann, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt», sagt Su Vössing. «Erst nimmt sich jeder eine Portion Salat, dann kann man gemeinsam über die Brotschale herfallen. Vor allem, wenn sie unten bereits ein bisschen angeweicht ist, schmeckt es super.»

Das Risiko, dass die Schale durchweicht, besteht nicht. Sie ist der Expertin zufolge sogar für Suppen oder Eintöpfe geeignet: «Man kann jederzeit ein Ragout in dieser Brotschale servieren, auch ein deftiger Lammeintopf oder eine schöne Kartoffelsuppe passen super», sagt Vössing. Mit dem Teig ist es auch möglich, kleine Schalen zu formen - sodass jeder eine eigene bekommt. «Für vier Brotschälchen würde ich empfehlen, das Rezept zu verdoppeln», sagt Vössing.

Anstelle von Brot ist es auch möglich, Gerichte in einer anderen Hülle aus Teig zu servieren: Zum Beispiel in einem Ofenpfannkuchen, der mit würzigen Pilzen gefüllt wird - wie es Conny Wagner in ihrem Buch «Seelenschmeichelei» vorschlägt. «In den Teig wandern mehr Eier als in den normalen Pfannkuchenteig», sagt sie. «Das führt dazu, dass sich der Ofenpfannkuchen im Ofen so wunderbar aufplustert.» Als Spezialzutat für den Teig empfiehlt Conny Wanger getrocknete Steinpilze: «Sie haben ein wunderbar intensives Aroma», sagt sie. «Fein gemahlen als Steinpilzmehl sorgen sie für eine leckere Pilznote im Teig.»

Rezept für Salat in der Sesam-Mohn-Brotschale von Su Vössing

Zubereitungszeit: 25 Minuten Ruhezeit Teig: 25 Minuten Backzeit: 30 Minuten

Zutaten für 4 Portionen:

Für die Brotschalen:

200 g Weizenmehl Type 405 (am besten Instantmehl) plus etwas zum Bearbeiten,

50 g Hartweizengrieß,

halbe Pck. Trockenhefe,

1 EL Mohn,

1 EL helle Sesamsamen,

10 g Salz,

1 Msp. Natron,

1 EL Olivenöl plus etwas zum Einfetten

Für den Salat:

1 Bund geputzte und gewaschene Radieschen,

3 gewaschene Minigurken,

je 1 rote und gelbe geputzte und gewaschene Paprikaschote,

1 geschälte und halbierte Zwiebel,

1-2 EL milder Weißweinessig,

2 EL Olivenöl,

Meersalz,

schwarzer Pfeffer aus der Mühle,

2 gewaschene und trocken geschleuderte Römersalatherzen,

4 gewaschene und trocken geschleuderte Blätter Eichblattsalat,

halber geputzter und kurz blanchierter Brokkoli,

halber Bund in Röllchen geschnittenen Schnittlauch

Zubereitung:

1. Für die Brotschale alle Zutaten mit 150 ml warmem Wasser in der Rührschüssel mit dem Knethaken der Küchenmaschine 5-6 Minuten auf mittlerer Stufe durchkneten. Dabei die Maschine mit einem Küchentuch abdecken. Dann 10 Minuten abgedeckt ruhen lassen. Den Teig mit den Händen auf einer gut bemehlten Arbeitsfläche kurz durchkneten. Zu einem großen Kreis ausrollen, dessen Umfang sich nach der Größe der zu verwendeten Edelstahlschüssel richtet.

2. Die mittelgroße, hitzebeständige Edelstahlschüssel außen gut mit etwas Öl einreiben und mit der Öffnung nach unten auf die Arbeitsfläche stellen. Den Teig auf die Edelstahlschüssel geben und abgedeckt weitere 15 Minuten ruhen lassen.

3. Backofen auf 220°C Umluft vorheizen. Die Schüssel mit dem Teig auf ein Backblech oder Gitter auf der mittleren Schiene stellen. 12 Minuten backen. Die Brotschale vorsichtig von der Schüssel lösen und weitere 15-18 Minuten zurück auf das Blech oder Gitter setzen. Die Brotschale sollte rundherum schön knusprig sein. Herausnehmen und auf einem Kuchengitter abkühlen lassen.

4. Für den Salat Radieschen, Gurken, Paprika und Zwiebel mit der Scheibenschneidereibe beziehungsweise dem Würfelschneider in Scheiben und Würfel schneiden. Essig, Olivenöl, Salz und Pfeffer mischen und würzig abschmecken. Den Salat damit anmachen.

5. Mit dem Römer- und Eichblattsalat die Brotschale auskleiden. Darauf den Salat und den Brokkoli anrichten. Mit Schnittlauch bestreuen. Die Brotschale ist natürlich zum Mitessen gedacht!

Das Rezept ist aus dem Buch «Kochbibel».

