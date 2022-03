Tropfen, Eiszapfen, Pfützen : Wasser im Kühlschrank: Ab wann Sie handeln sollten

Dass sich im Gefrierschrank Tauwasser bildet, ist in Maßen normal. Doch wenn sich ganze Pfützen bilden, ist Handeln angesagt.

Dass der Innenraum eines Kühlschranks nicht immer trocken ist, hat einen simplen Grund: Kalte Luft kann weniger Feuchtigkeit aufnehmen als warme. Wenn warme Luft von außen in den Kühlschrank strömt, setzt sich die überschüssige Feuchtigkeit an den Wänden des Kühlschranks ab. An einigen Kühlschränken können sich bei diesem Prozess sogar kleine Eiszapfen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.