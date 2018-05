Tipps für Eltern : Ab wann Kinder als Links- oder Rechtshänder gelten

Den Stift greift das Kind mit links, den Lichtschalter aber drückt es mit der rechten Hand. Kinder entscheiden sich nicht gleich bei der Geburt, welche Hand die dominante ist. Da vergehen schon ein paar Jahre.

von dpa

07. Mai 2018, 14:06 Uhr

Ob ein Kind Links- oder Rechtshänder ist, zeigt sich erst im Laufe der Zeit. Bei den meisten legt sich die Präferenz für eine Seite mit etwa vier Jahren fest.

Einige Kinder können sich aber auch im Schulalter noch nicht entscheiden und wechseln immer wieder zwischen den Händen hin und her, heißt es in der Zeitschrift «Kinder» (Ausgabe Mai 2018). Am besten beobachten Eltern ihre Kinder, ohne sich aktiv einzumischen.

So können sie zum Beispiel notieren, mit welcher Hand Sohn oder Tochter sich nach dem Lichtschalter strecken oder den Malstift halten. Auch mit welcher Hand Kinder den Drehverschluss einer Flasche bei den ersten Versuchen zu öffnen versuchen, kann ein Indiz sein.