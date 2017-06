Die erste gemeinsame Zeit : Darum müssen Eltern ihr Baby erst kennenlernen

vergrößern 1 von 1 Foto: Andrea Warnecke 1 von 1

Oft haben Mutter und Vater vor der Geburt schon genaue Vorstellungen von ihrem Baby und dem gemeinsamen Leben entwickelt. Tatsächlich hat aber jedes Kind vom ersten Tag an Vorlieben und Eigenheiten, auf die sich die Eltern erst einstellen müssen.

Individuell verschieden ist zum Beispiel, wie viel körperliche Nähe und Zuwendung ein Kind braucht, ob es eher ruhig oder lebhaft ist und ob es viel oder wenig schreit. Darauf weist die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung auf ihrem Portal kindergesundheit-info.de hin.

Auch in welchem Ausmaß es neue Dinge erforscht, ist nicht bei jedem Kind gleich. In den ersten Wochen und Monaten spielen sich Eltern und Baby aber aufeinander ein, so dass Mutter und Vater das Verhalten gut deuten können.

von dpa

erstellt am 29.Jun.2017 | 04:09 Uhr