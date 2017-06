Entzündungen vermeiden : So pflegt man den Bauchnabel vom Baby richtig

vergrößern 1 von 1 Foto: Waltraud Grubitzsch 1 von 1

Fünf bis zehn Tage dauert es etwa, bis bei Neugeborenen der Nabelschnurrest abfällt. Eltern müssen in dieser Zeit nur eines beachten: dass der Nabel trocken bleibt.

Dafür sollte viel Luft an die Stelle kommen. Beim Wickeln schlagen Eltern die Windel deshalb am oberen Rand am besten so um, dass der Nabel frei liegt, heißt es in der Zeitschrift «Baby und Familie» (Ausgabe 06/2017).

Entzündungen am Bauchnabel sind sehr selten. Bilden sich Rötungen um die Bauchmitte, sollte dennoch der Kinderarzt einen Blick darauf werfen. Das gilt auch, wenn der Nabel schmiert, unangenehm riecht, anschwillt oder blutet. Bei einer Infektion kann der Arzt antiobiotische Salben oder Tropfen verschreiben.

erstellt am 12.Jun.2017 | 04:07 Uhr