Politik : 48 Landesbedienstete machen Corona als Dienstunfall geltend

Bei Polizisten sollen Corona-Infektionen vereinfacht als Dienstunfall anerkannt werden, fordert die SPD. In Schleswig-Holstein machten 2021 insgesamt 48 Landesbeschäftigte eine Covid-19-Erkrankung als Unfall geltend. In nicht allen Fällen ist bereits entschieden.

In Schleswig-Holstein haben im vergangenen Jahr 48 Landesbeschäftigte Antrag auf Anerkennung ihrer Covid-19-Erkrankung als Dienst- oder Arbeitsunfall gestellt. Davon sind erst 36 Anträge bewilligt, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der SPD-Fraktion hervorgeht. In 12 Fällen dauert die Prüfung noch an. Insgesamt waren demnac...

