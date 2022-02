Panorama : ADAC: Diesel in Niedersachsen am teuersten, E10 in Bremen

Die Spritpreise sind in ganz Deutschland hoch und variieren in den Bundesländern nur wenig. Den höchsten Preis je Liter Diesel zahlen Autofahrer derzeit in Niedersachsen und Baden-Württemberg mit durchschnittlich 1,666 Euro, wie der Allgemeine Deutsche Automobil-Club (ADAC) am Dienstag mit Blick auf eine aktuelle Marktuntersuchung mitteilte. Am günstigsten ist es in Bayern, aber auch dort sind es mit 1,647 Euro pro Liter nur zwei Cent weniger.

Je nach Stadt und Region könnten die Pr...

