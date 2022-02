Politik : Bald Lockerungen in NRW: Wüst fordert Corona-Basisschutz

In Nordrhein-Westfalen rückt das Ende der strengen Corona-Auflagen näher. Im Landtag nehmen die Fraktionen derweil Kurs auf Wahlkampf. Da ist von „Scheinriesen“ und „Angstmacherei“ die Rede.

Die ersten Lockerungen der Kontaktbeschränkungen im privaten Bereich in Nordrhein-Westfalen stehen trotz weiterhin hoher Corona-Zahlen bevor. Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) kündigte am Dienstag im Düsseldorfer Landtag konkrete Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen an. „Zu den ersten Schritten wird bei uns in Nordrhein-Westfalen gehören, dass wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.