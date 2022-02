Gesundheit-fitness : Barmer Krankenkasse und Ministerin stellen Pflegereport vor

Die Krankenkasse Barmer und Gesundheitsministerin Stefanie Drese (SPD) stellen am Donnerstag (1130) den Pflegereport zu Entwicklungen und Trends vor. Auf Basis jüngster Hochrechnungen werde ein Blick in die Zukunft der Pflege geworfen, hieß es in einer gemeinsamen Pressemitteilung von Barmer und Gesundheitsministerium. Drese und der Landesgeschäftsführer der Barmer, Henning Kutzbach, wollen erläutern, welche Entwicklungen bis 2030 zu erwarten sind.

Laut Angaben des Ministeriums steigt die Zahl der Pflegebedürftigen hierzulande stärker als erwartet. Den Hochrechnungen der Barmer zufolge müssen in knapp zehn Jahren deutlich mehr Menschen im Land versorgt werden als bisher angenommen. Zeitgleich steige der Bedarf an Pflegekräften....

