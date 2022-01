Corona-Krise : Bayern erlaubt wieder bis zu 10.000 Zuschauer im Profisport

Die Kritik im Profisport am Beschluss des Bundes und der Länder, an den Corona-Maßnahmen und damit an den Zuschauer-Beschränkungen festzuhalten, ist laut. Aus Bayern kommt ein kleines Zeichen.

Mitten in der Kritik des Profisports an den Corona-Maßnahmen der Politik hat Bayern mit der Lockerung von Zuschauer-Beschränkungen einen Vorstoß gewagt. Das Kabinett von CSU-Ministerpräsident Markus Söder beschloss in München bis auf Weiteres das Ende der Geisterspiele im Freistaat für überregionale Sportveranstaltungen. Nun dürfen zu den Spielen des ...

