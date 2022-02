Politik : Behrens: Zentralklinik sei „Megaprojekt“ für das Land

Niedersachsens Gesundheitsministerin Daniela Behrens sieht in der geplanten neuen Zentralklinik in Ostfriesland einen wichtigen Baustein für eine moderne Gesundheitsversorgung in der Region. „Ich glaube, das ist nicht nur ein Megaprojekt für Ostfriesland. Das ist es ohne Zweifel, sondern es ist auch ein Megaprojekt für das Land Niedersachsen“, sagte die SPD-Politikerin bei einem Besuch am Montag im Klinikum Emden.

Für das Land und den Bund werde es eine große Herausforderung, die Förderung für das Vorhaben bereitzustellen. Details zu den Investitionen oder der Fördersumme wurden auch auf Nachfrage nicht benannt. „Wir haben ein großes Interesse daran, dass es gelingt“, betonte Behrens jedoch. Schätzungen zufolge sollen sich die Kosten auf mehrere hundert Millione...

