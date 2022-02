Politik : Beschlüsse Bund-Länder-Gespräche: Gastgewerbe unzufrieden

Der Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) in Mecklenburg-Vorpommern zeigte sich enttäuscht über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz. „Die Beschlüsse zu den Kurzarbeiterregelungen bleiben enttäuschend hinter den Beschlüssen der Wirtschaftsministerkonferenz und auch unserer Erwartungen zurück“, sagte Dehoga Präsident Lars Schwarz am Mittwochabend der Deutschen Presseagentur. Hier müsse dringend nachgebessert werden, um in der entscheidenden Phase der Pandemie keine Arbeitsplätze zu verlieren.

Wie der Chef der Schweriner Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), am Abend im Anschluss an die Bund-Länder-Gespräche erklärt hatte, sollen das Kurzarbeitergeld, die Überbrückungshilfe 4, die Neustart- und Härtefallhilfen sowie der Sonderfonds Kulturveranstaltungen jeweils verlängert werden. Darüber hinaus appellierte der Dehoga-Präsident an die Lande...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.