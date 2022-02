Wirtschaft : Color Line nimmt Fährverkehr auf Linie Kiel-Oslo wieder auf

Die norwegische Reederei Color Line will am 12. Februar den Fährbetrieb auf der Strecke Oslo-Kiel wieder aufnehmen. Grund sei die Lockerung der norwegischen Corona-Regeln, teilte die Reederei am Mittwoch mit. Zunächst soll die „Color Magic” wieder fahren. Am 25. Februar soll auch das zweite Schiff „Color Fantasy” wieder ablegen.

Laut Unternehmen ist das Interesse deutscher Sommertouristen groß. Es werde erwartet, dass weitere Lockerungen der Covid-19-Beschränkungen in Norwegen und den Zielländern zu einer Belebung der Nachfrage auch seitens der norwegischen Kunden beitragen würden. Aufgrund von Corona-Beschränkungen in Norwegen hatte die Reederei den Fährverkehr zwischen Kiel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.