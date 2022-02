In der Pandemie vergessen? : Corona-Expertenrat: Kindeswohl braucht mehr Beachtung

Krankheit, Angst, Isolation, Existenzverlust: Kinder und Jugendliche leiden unter der Pandemie besonders stark. Daran erinnert mit deutlichen Worten der Expertenrat der Bundesregierung und fordert Gegenmaßnahmen.

Der Corona-Expertenrat der Bundesregierung fordert, dem Wohl von Kindern in der Pandemie eine hohe Priorität einzuräumen. „Die Pandemie belastet Kinder und Jugendliche aus vielfältigen Gründen besonders stark“, teilte der Expertenrat in seiner siebten Stellungnahme in Berlin mit. „Dies schließt zum einen, wenn auch in geringerem Ausmaß als in anderen A...

