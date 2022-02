Gesundheit-fitness : Corona: Jazzfrühling Neubrandenburg auf Herbst verschoben

Wegen fehlender Planungssicherheit haben die Organisatoren den Neubrandenburger Jazzfrühling auch 2022 wieder abgesagt - und auf den Herbst verschoben. Dieser soll vom 7. bis 10. September stattfinden, wie eine Sprecherin am Mittwoch erklärte. Geplant sind fünf Musikveranstaltungen, darunter ein Freiluftkonzert auf dem Markt. Es sollte die 30. Auflage des Jazzfrühlings werden.

Die Neubrandenburger Traditionsveranstaltung mit Musikern aus dem In- und Ausland war auch 2021 wegen der Corona-Lage und den damit verbundenen Unwägbarkeiten abgesagt worden. Die Jazz-Veranstaltung ist traditionell im März sonst das erste von drei Jazzfestivals im Nordosten. Die anderen liefen in der Vergangenheit in Eldena bei Greifswald und in Rosto...

